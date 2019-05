Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt + Berauscht und ohne Führerschein + Einbruch in Verbrauchermarkt in Spaden

Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt

Osten (ost) Am 01. Mai gegen 7:30 Uhr geriet der Fahrer eines Suzuki auf der B 495 in Höhe Kranenweide auf seiner Fahrt in Richtung Wischhafen nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr zwischen zwei Straßenbäumen hindurch und kam in einem kleinen Graben zum Stehen. Zuvor überfuhr er noch einen Weidezaun. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fehlte vom Fahrer jede Spur. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten den mutmaßlichen Unfallfahrer an der Wohnanschrift einer Bekannten antreffen. Der 30-jährige Mann aus Wischhafen stand offenkundig unter den Einfluss von Alkohol. Ein Alkotest ergab einen vorläufigen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Berauscht und ohne Führerschein

Neuhaus/Oste (ost) Am Mittwoch (01.05.2019) gegen 2 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen Renault-Fahrer aus der Samtgemeinde Hemmoor in Neuhaus. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Weiterhin gab der Mann zu, im Vorfeld der Fahrt Drogen zu sich genommen zu haben. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, und die Beamten behielten die Wagenschlüssel ein. Den Führerschein des 32-jährigen konnte die Polizei nicht beschlagnahmen, denn der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Einbruch in Verbrauchermarkt in Spaden

Schiffdorf. Am Mittwochabend (01.05.2019) gegen 23 Uhr brachen Unbekannte eine Nebeneingangstür eines Verbrauchermarktes im Gewerbegebiet Neufelder Weg in Spaden auf. Die Täter liefen zu einer Glasvitrine, schlugen die Scheibe ein und konnten mit mehreren Mobiltelefonen (iphone) der Marke "Apple" im Wert von ca. 3.000 Euro entkommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

