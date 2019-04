Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Steinewerfer auf Autobahnbrücke ++ Alkohol und Drogen im Straßenverkehr ++ Einbruchsserie in Loxstedt

"Steinewerfer" auf Autobahnbrücke - Polizei sucht Zeugen

Geestland. Am Donnerstag, 25.04.19, gegen 17.45 Uhr wurde der PKW einer 49-jährigen Cuxhavenerin offensichtlich durch einen von einer Autobahnbrücke geworfenen Gegenstand beschädigt. Die Frau fuhr auf der A27 in Richtung Cuxhaven. Als sie zwischen dem Parkplatz Bütteler Holz und der Anschlussstelle Debstedt unter der Brücke der Wehdener Straße hindurchfuhr, sah sie auf der Brücke eine männliche Person stehen, die einen Gegenstand von der Brücke in Richtung des PKW warf. Die Fahrerin hörte einen Knall und stellte kurz darauf einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Die Person auf der Brücke soll eine gelbliche Hose getragen haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder der Person auf der Brücke geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Geestland (Tel.: 04743/928-0) in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen nach Fahrt unter Alkohol

Bremerhaven. Am Sonntag, 28.04.19, gegen 17.30 Uhr, meldete eine Zeugin einen in Schlangenlinien fahrenden PKW Toyota Rav4 auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Stotel und Bremerhaven-Überseehäfen in Fahrtrichtung Cuxhaven. Das Fahrzeug konnte durch die Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven alkoholisiert war und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei Geestland (04743-9280) sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten des 44-jährigen Bremerhaveners auf der Autobahn machen können.

Alkohol- und Drogenkontrollen der Polizei Geestland

Geestland/Wurster Nordseeküste. In der Woche nach Ostern haben Beamte des Polizeikommissariats Geestland verstärkte Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung der Verkehrsteilnehmer durchgeführt. Insgesamt wurden drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und ein Verkehrsteilnehmer unter Drogenbeeinflussung festgestellt. Die Verkehrssünder waren alle männlich und zwischen 34 und 64 Jahre alt. Der traurige Spitzenreiter: bei einem 58-jährigen Geestländer wurden am Ostersonntag über 3 Promille gemessen.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Geestland/Wurster Nordseeküste. Trotz der verstärkten Alkohol- und Drogenkontrollen in der Woche nach Ostern, haben die Beamten der Polizei Geestland am gestrigen Montag, 29.04.19, gleich drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen fuhren. Gegen 12.40 Uhr, wurde ein 50-jähriger aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Mercedes kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte deutlich Alkoholgeruch im Atem des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab fast 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Abend, gegen 22 Uhr, wurde bei einem 32-jährigen Autofahrer aus Geestland Beeinflussung durch illegale Drogen festgestellt. Der Mann war den Beamten durch gleiche Delikte bereits bekannt. Auch hier wurde eine Blutprobe durchgeführt. Den 32-jährigen erwartet jetzt ein hohes Bußgeld und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nur eine Stunde später war wieder Alkohol im Spiel. In Dorum wurde ein 36jähriger aus der Wurster Nordseeküste kontrolliert. Er führte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke einen Klein-LKW. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da sein Atemalkoholwert im Bereich von 1,10 Promille lag.

Einbruchsserie in Loxstedt

Loxstedt. In der Nacht zum 30.04.19 wurden in Loxstedt mehrere Einbrüche begangen, die erst morgens durch die Geschädigten festgestellt worden sind. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Im Gewerbegebiet wurde versucht, in einen Raiffeisenmarkt und eine Kfz-Werkstatt durch ein Fenster einzubrechen. In beiden Fällen gelangten die Täter nicht in die Gebäude. Weiterhin wurde durch ein Fenster in ein Tierfuttergeschäft eingebrochen. Hier wurde eine geringe Menge Bargeld aus der Kasse gestohlen. Bei einem Müllentsorger wurde ein aufgebrochener Tankdeckel an einem Lkw festgestellt. Es dürfte allerdings auch nichts entwendet worden sein. Weiterhin wurde in der Bahnhofstraße in einen neu eröffneten Lagerverkauf eingebrochen. Es wurde ein Gitter entfernt und dann ein Fenster aufgebrochen. Aus den Kassen wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706 9480.

