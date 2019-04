Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelauflieger löst sich von Zugfahrzeug - Papenstraße blockiert

Cuxhaven. Glimpflich ging am heutigen Vormittag, kurz vor 12 Uhr, ein Unfall mit einem Großraumschwertransport aus. Der Sattelzug aus Bremerhaven hatte Rohre mit Überlänge geladen und bog vom Kreisel der A27 in die Papenstraße in Cuxhaven ab. Dabei löste sich aus bisher unbekannter Ursache der Auflieger von der Sattelzugmaschine und blockierte beide Fahrtrichtungen der Papenstraße. Der 35-jährige Fahrer des Zuges wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ebenso gab es keine anderen Geschädigten. Da die Papenstraße gesperrt werden musste, wurde der Verkehr währenddessen über den Hafen geführt. Der Auflieger wurde durch einen firmeneigenen Kran des Halters geborgen. Die Papenstraße konnte gegen 13 Uhr wieder freigegeben werden.

