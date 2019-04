Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Unfall am Wesertunnel: B 437 Richtung Wesermarsch gesperrt - Südröhre wieder befahrbar

Cuxhaven (ots)

LKW wird geborgen - Dauer etwa 4 Stunden

Dedesdorf. Nach dem Unfall am Wesertunnel heute Morgen (wir berichteten) ist die Südröhre des Tunnels in Richtung Cuxhaven wieder geöffnet und ungehindert befahrbar. Die Nordröhre in Richtung Wesermarsch ist wegen der Bergung des LKW für mindestens vier Stunden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr sollte über die Fähren in Bremerhaven oder Sandstedt ausweichen. Ansonsten bleibt nur das weiträumige Umfahren über Bremen.

