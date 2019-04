Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27. April 2019

Cuxhaven (ots)

++++++++++

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Beverstedt. Im Zeitraum von 05.15 bis 14.15 Uhr am Freitag, den 26. April 2019, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der "Lange Straße", Beverstedt, ein. Entwendet wurden einige Elektronikartikel und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht abschließend bekannt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizeistation in Beverstedt, Tel. 04747873970, oder der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/9480, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Brennende Müllcontainer und beschädigte Garage

Cuxhaven. Der Inhalt zweier Müllcontainer wurde am Freitagmorgen, den 26. April 2019, im Zeitraum von 03.15 bis 04.00 Uhr, vermutlich in Brand gesetzt. Dabei beschädigten die Flammen auch die direkt daneben befindliche Garage am "Lappeplatz". Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Glücklicherweise wurde der in der Garage geparkte Pkw nicht beschädigt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

