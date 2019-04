Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 20-jähriger mutmaßlicher Ladendieb gestellt + Haustür hielt Einbruchversuchen stand + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

20-jähriger mutmaßlicher Ladendieb gestellt

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (25.04.2019) konnte ein 20-Jähriger, der in Otterndorf lebt, wiederholt dank aufmerksamer Zeugen nach Ladendiebstählen in unterschiedlichen Cuxhavener Lebensmittelmärkten gestellt werden. Dort soll er sich insbesondere Getränkedosen in einen Rucksack gepackt haben und anschließend ohne zu bezahlen aus den Geschäften gegangen sein. Mangels Haftgründen ist der Heranwachsende wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Beliebtestes Stehlgut des jungen Mannes sind offenkundig sogenannte "Energiegetränke". Die Ermittlungen dauern an.

+++++++++

Haustür hielt Einbruchversuchen stand

Geestland. Am Mittwochvormittag (24.04.2019) versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Ringstedter Heck in Bad Bederkesa einzubrechen. Der oder die Täter versuchten erfolglos, die Haustür gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Schaden an der Tür. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

+++++++++

Unfallzeugen gesucht

Hagen. Einen rund 2.000 Euro hohen Schaden bemerkte eine Frau am Donnerstag gegen 11:30 Uhr an ihrem blauen VW Fox, den sie zu Arbeitsbeginn gegen 4:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Der Parkplatz befindet sich neben der Gartenstraße gegenüber dem dortigen Uhrmachergeschäft. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass ihr Auto von einem größeren Fahrzeug angefahren wurde. Ihr VW Fox parkte mit dem Heck in Richtung Gartenstraße. Vermutlich stieß der Unfallverursacher gegen den Fox, als er ggf. rückwärts vom Parkplatz des Geschäftes "Obermann" über die Gartenstraße hinweg gefahren ist. Unfallzeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

