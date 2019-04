Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Am Karfreitag, 19.05.2019, gegen 16.20 Uhr wurden ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Cuxhaven und seine 56-jährige Ehefrau auf dem Sozius bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 5 zwischen Wanna und Lüdingworth. In einer Rechtskurve waren dem Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge entgegengekommen. Einer dieser PKW, ein schwarzer Mini Cooper, schnitt die Kurve und fuhr auf dem Fahrstreifen des 61-jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer aus und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Bei dem Sturz wurden der Fahrer und seine Frau leicht verletzt. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Laut einer Zeugin war der Mini mit einer männlichen Person am Steuer besetzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

