Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus in Wochenendhaus + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Vandalismus in Wochenendhaus

Geestland. Über Ostern oder bereits in der Woche zuvor brachen noch unbekannte Täter in Langen (Hinter der Ahrend) ein im Wald stehendes Wochenendhaus und einen Geräteschuppen auf. Anschließend richteten die Täter mutwillig Schaden im gesamten Wochenendhaus an, indem sie fast alles mit Silikon verschmierten und Schraubenzieher in die Sitzgelegenheiten stießen. Die Bewohner sind entsetzt, zumal es bereits etwa ein Jahr zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Wer Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743 / 9280 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Bereits am Dienstag, den 16.04.2019, befuhr ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Diepholz gegen 11:10 Uhr mit einem braunen Audi A 4 Avant die Autobahn 27 in Richtung Bremen. Er befand sich zwischen den Anschlussstellen "Stotel" und "Bremerhaven-Süd" auf der Überholspur, als vor ihm eine Sattelzugmaschine (ohne Auflieger) von der Hauptspur ebenfalls auf die Überholspur wechselte, um einen anderen Lkw zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, wechselte der Audifahrer auf die Standspur. Dort stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke, wodurch ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand. Der Fahrer der verursachenden Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort. Es wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei Geestland sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 04743 / 9280 zu melden.

