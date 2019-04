Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Verkaufswagen + Diebstahl eines Zigarettenautomaten + Trunkenheit im Verkehr u.a.

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Verkaufswagen in Sandstedt

Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Samstag (20.04.2019) brach jemand am Sandstedter Hafen einen Lagerschuppen eines Fischverkaufswagens auf. Es wurden mehrere Getränke- und Fischkisten gestohlen. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Loxstedt

Im Zeitraum zwischen dem 18.04.-20.04.2019 hebelten noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Imbisses in der Helmut-Neynaber-Straße und nahmen ihn mit. Ein entsprechender Automat wurde am 20.04.19 aufgebrochen in der Fleester Straße gefunden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Zu schnell im 30 km/h-Bereich unterwegs

Stinstedt/Lamstedt (ost) Am Montagnachmittag (22.04.2019) gegen 15:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Hemmoor der Fahrer eines Ford auf, der die L116 bei Stinstedt in Richtung Lamstedt befuhr. Dabei passierte der 45-jährige Fahrer aus dem Bereich Drochtersen einen 30 km/h-Bereich, ohne seine Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Die Beamten fuhren dem Wagen mit gleichbleibendem Abstand hinterher und stellten eine Überschreitung des Tempolimits von über 30 km/h fest. Sie leiteten ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Trunkenheit im Verkehr

Cadenberge (ost) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Beamten der Polizei Hemmoor zwei Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss standen. Gegen 21:30 Uhr setzte sich ein 35-jähriger Cadenberger an das Lenkrad seines Wagens und befuhr damit die Langenstraße in Cadenberge. Die Beamten stoppten kurze Zeit später den Mann in seinem VW und kontrollierten ihn auf seine Fahrtüchtigkeit hin. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein Alkotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Wenig später kam es zu einem Unfall auf derselben Straße. Ein 51-jähriger Radfahrer kam gegen 22:30 Uhr vom Radweg nach rechts auf die Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten auch bei dem Radler erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Beide Fahrer mussten sich einer Blutprobe unterziehen, bei dem Autofahrer wurde zudem der Führerschein von der Polizei einbehalten und die Zündschlüssel für den VW sichergestellt.

