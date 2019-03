Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss und mit Mobiltelefon: 27-Jähriger rammt Seat und flüchtet

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Samstag (2. März) auf Sonntag (3. März) hat ein alkoholisierter 27-Jähriger zwischen 2.30 und 3 Uhr die Straße "Eiling" aus Richtung Grubenstraße mit einem Golf befahren. Dabei stieß er gegen einen geparkten Seat und flüchtete anschließend. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte jedoch der Verursacher schnell ermittelt und auch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Befragung gab er an, dass er Bier vor Fahrantritt getrunken und sein Mobiltelefon während der Fahrt bedient hatte. Die eingesetzten Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten ihn zur Polizeiwache zwecks Blutprobenentnahme. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

