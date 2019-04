POL-CUX: Zeugen nach räuberischem Diebstahl aus Discounter gesucht ++ Jagdstühle beschädigt - Zeugen gesucht ++ Einbruch in Bürogebäude ++ Unfallursache: Ablenkung

Polizeiinspektion Cuxhaven

Zeugen nach räuberischem Diebstahl aus Discounter gesucht

Spaden. Am Dienstagabend (23.04.2019), kurz vor Ladenschluss, betrat ein bisher unbekannter Täter die Aldi-Filiale im Neufelder Weg in Spaden, schaute sich um und begab sich zum unbewachten Kassenbereich. Er öffnete eine Kasse und entnahm Bargeld. Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte die Tat und schrie den Täter an. Der Mann flüchtete zu Fuß aus der Filiale, verfolgt von der Angestellten. Der Täter drehte sich um, bedrohte die Frau mit einem Schraubendreher und forderte sie auf, die Verfolgung aufzugeben. Er sprang in einen mit laufendem Motor wartenden roten Ford Ka und flüchtete mit einem Komplizen vom Tatort. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Jagdstühle beschädigt - Zeugen gesucht

Loxstedt. In der Zeit vom 16.04.19 bis zum 19.04.19 haben unbekannte Täter insgesamt fünf Jagdstühle im Bereich Stoteler Moor beschädigt. Die Jagdstühle wurden mit brachialer Gewalt völlig zerstört. Die Schadenssumme liegt bei etwa 4.000 Euro. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt, 04744-731680, oder Schiffdorf, 04706-9480, zu melden.

Einbruch in Bürogebäude

Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 22.04.19, auf Dienstag, 23.04.19, sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Strichweg eingebrochen. Nachdem die Täter zunächst an einer Nebeneingangstür gescheitert waren, brachen sie ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Gebäude. Hier wurde eine weitere Tür zu den Büros aufgebrochen. Die Räume wurden nach geeignetem Diebesgut durchsucht, Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt - Unfallursache: Ablenkung

Cuxhaven. Ein 14-jähriger Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ladenstraße leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr auf dem, für seine Richtung nicht freigegebenen, Radweg und versuchte während der Fahrt sein Smartphone in die Tasche zu stecken. Dabei kam er vom Radweg ab und fuhr auf die Fahrbahn. Hier stieß er seitlich mit dem VW einer 35-jährigen Bremerhavenerin zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. An Fahrrad und PKW entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

