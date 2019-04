Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Polizeibeamte rufen Senioren an - Auflegen ist nicht unhöflich!

Geestland. Am heutigen Donnerstagmorgen riefen falsche Polizeibeamte bei Senioren im Bereich Bad Bederkesa an und wollten diese über ihre finanzielle Situation ausfragen. In einem Fall stellte sich der Anrufer als Mitarbeiter der örtlichen Polizeistation vor und nannte dabei auch den Familiennamen eines wirklich dort tätigen Polizeibeamten. Diese Betrugsmasche ist nicht neu, und die Polizeiinspektion Cuxhaven hat schon oft vor ihr gewarnt. Die echte Polizei macht keine Anrufe dieser Art. Außerdem weisen die Beamten darauf hin, dass die Polizei nicht mit der Telefonnummer 110 anruft. Sollte diese Nummer im Display des Telefons angezeigt werden, handelt es sich ausdrücklich nicht um die Polizei, die anruft. In allen angezeigten Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch. "Legen Sie bei solchen Anrufen umgehend auf, das ist nicht unhöflich", betont eine Sprecherin der Polizei.

