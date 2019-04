POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. April 2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Streitigkeiten mit einer leicht verletzten Person und vermissten persönlichen Gegenständen

Cuxhaven-Innenstadtbereich. Am Samstag, den 27. April 2019, kam es gegen 13.00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen insgesamt vier Personen im Park am Wasserturm. Dabei waren die beteiligten Personen teilweise stark alkoholisiert. Bei den Streitigkeiten wurde ein 26-jähriger Cuxhavener verletzt, musste einem Krankenhaus zugeführt werden und beklagte den Verlust seines Rucksacks, seiner Geldbörse und seines Handys. Die anderen drei Personen, Cuxhavener im Alter von Ende 40 bis Mitte 60 Jahre, die einen Hund bei sich führten, wurden durch einen aufmerksamen Zeugen, einem 51-jährigen Cuxhavener, am Schleusenpriel festgestellt, so dass die Polizei bei diesen Personen entsprechende Folgemaßnahmen durchführen konnten.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

