Ereignis: Fahrradunfall mit Folgen

Ort: Bleckhausen, L 46

Zeit: 02.03.2019, 14:50

Schwer verletzt wurde ein 39-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, der mit seinem Rennrad die L46 aus Richtung Manderscheid kommend in Fahrtrichtung Bleckhausen befuhr. Während der Fahrt geriet er mit der rechten Hand in die Speichen des Vorderrades. Hierdurch zog er sich erhebliche Verletzungen an der Hand zu. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Ereignis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ort: Oberbettingen, L10, Bahnhofstr. 21

Zeit: 02.03.2019, 19:40 h

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Gullideckel in der Bahnhofstr. ( L 10 ) aus der Fahrbahn gehoben. Hierdurch kam es zu drei Verkehrsunfällen, da drei Pkw`s die L 10 auf dieser Strecke befuhren und mit ihren Fahrzeugen über diese Stelle fuhren. Es entstand eine Sachschaden von über 1000 Euro an den Fahrzeugen. Letztendlich ist es nur einem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu größeren Sachschäden bzw. Personenschäden kam Hinweise an die PI Daun unter der Tel. Nr.: 06592-96260

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Mehren, Kapellenstr.

Zeit: 02.03.2019, 21:55 h

Ein 18-jähriger Mann aus der VGV Daun, welcher sich auf der Fastnachtsveranstaltung "Maskenball" aufhielt, zerschlägt durch einen Faustschlag von außen die Fensterscheibe der Damentoilette von der Sporthalle. Hierdurch verletzte er sich selbst an der Hand. Der Mann war zudem stark alkoholisiert. Der junge Mann zeigte sich geständig. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ereignis: Hundebiss

Ort: Gerolstein

Zeit: 03.03.2019, 01.58 h

Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Dieser Satz dürfte ein junger Mann aus der VGV Gerolstein in Zukunft immer wörtlich nehmen. Nachdem der angetrunkene Mann nach Hause kam, wollte er seinen schlafenden Hund "knuddeln" . Der aus dem Schlaf gerissene Hund erschrak offensichtlich so stark, dass er sein Herrchen ins Ohr biss. Dieser Biss war so stark, dass er ärztlich behandelt werden musste.

Ereignis: Körperverletzung

Ort: Üxheim, Kapellenstr.

Zeit: 03.03.2019, 01.55 h

Auf der Karnevalsveranstaltung in der Gemeindehalle in Üxheim-Leudersdorf kam es zwischen mehreren männlichen Personen zu Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten konnte die kurz darauf eingetroffene Streife der PI Daun schnell schlichten. Ein 26-jähriger Mann aus der VGV Kelberg, zeigte anschließend an, dass er von einem anderen Mann einen Schlag ins Gesicht erhalten habe. Der mutmaßliche Schläger, ein 22-jähriger Mann aus der VGV Gerolstein, versuchte anschließend zu flüchten, konnte aber durch die Streife gestellt werden. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Außerdem kam es zu Beleidigungen zwischen den Streitenden. Während der Anzeigenaufnahme wurde zudem eine Polizeibeamtin von einem 26-jährigen Mann aus der VGV Gerolstein verbal mehrfach beleidigt. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

