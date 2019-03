Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zusammenstoß zweier Pkw

Bickendorf (ots)

Am Freitag, 01.03.2019, 09.45 Uhr, ereignete sich auf der L 5 zwischen Bickendorf und Seffern ein Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Strecke von Seffern in Richtung Bickendorf. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Der 37-jährige bemerkte, dass der Pkw mit der jungen Fahrerin immer weiter auf seine Fahrbahnseite geriet, bremste dadurch stark ab und fuhr bis an die Leitplanke heran. Er konnte dadurch jedoch nicht den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge verhindern. Es gibt Hinweise darauf, dass die junge Frau unmittelbar vor dem Unfall mit ihrem Handy hantierte, so möglicherweise unachtsam war und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Pkws entstand Totalschaden und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hierfür wurde die L 5 kurzfristig gesperrt.

