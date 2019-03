Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Körperverletzung bei einer Fastnachtsveranstaltung

Ort: Kelberg, Veranstaltungshalle

Zeit: 01.03.2019, 01:50 h

Bei der Fastnachtsveranstaltung in der Hochkelberghalle kam es zu einem Gerangel zwischen zwei jungen Männern. Offensichtlich mischte sich eine weitere 38-jährige männliche Person in dieses Geschehen ein und schlug einem der Streitenden mit der Faust ins Gesicht. Der 22-jährige Mann wurde dadurch im Gesicht verletzt. Die Beteiligten Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Ereignis: Sachbeschädigung /Einbruch in ehemalige Schule

Ort: Niederstadtfeld, Schulstr.

Zeit: 22.02.-28.02.2019

Erst jetzt wurde der Polizei bekannt , dass bislang unbekannte Personen sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude der ehemaligen Grund/Hauptschule in Niederstadtfeld verschafft hatten. Die Glasscheibe der Eingangstüre wurde einschlagen. So konnten der /die Täter in das Gebäude eindringen. In verschiedenen Räumlichkeiten wurden Sachbeschädigungen begangen . Unter anderem wurde ein CD-Player , eine Deckenleuchte und ein Linealhalter mutwillig zerstört. Hinweise an die PI Daun unter 02692-96260

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Str.

Zeit: 01.02.2019, 09.30 Uhr

Ein bislang unbekannter Pkw -Fahrer beschädigte auf dem Parkplatz des HIT-Marktes offensichtlich beim Rangieren mit seinem Pkw einen geparkten Pkw der Marke Audi an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ereignis: Trunkenheitsfahrt

Ort: Gefell

Zeit: 01.03.2019,21:51 h

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde im Bereich von Gefell eine 33-jährige Pkw Fahrerin überprüft. Die Beamten der PI Daun stellten dabei fest, dass sie erheblich alkoholisiert war. Eine durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 o/oo . Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

