Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Wittlich (ots)

Die Fahrerin einer silbernen Mercedes A-Klasse stellte ihren Pkw am Donnerstag, 28.02.2019, 09.30 Uhr, vor ihrem Anwesen in der Straße Auf der Held in Bitburg-Matzen ab. Gegen 17.30 Uhr stellte sie Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite fest. Der Schaden könnte von einem ein-/ausparkenden Pkw verursacht worden sein. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

