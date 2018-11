POL-PDKL: Bauwagen steht in Flammen

Bann (ots) - Am frühen Samstagabend brennt, aus bislang unbekannter Ursache, ein Bauwagen komplett aus. Den Brand, auf einem Wald-und Wiesengrundstück in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 62, konnten die Wehren aus Landstuhl, Oberarnbach und Bann schnell löschen. Die Polizei in Landstuhl hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 92290

E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell