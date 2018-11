Landstuhl (ots) - Durch das Aufhebeln eines Holzfensters dringen bislang unbekannte Täter am Abend des 23.11.2018 in ein Einfamilienhaus in der Austraße ein. Aus dem Anwesen werden ein Kaffeevollautomat sowie eine Geldkassette entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen sowie Spuren vor Ort gesichert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 92290

E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell