POL-LIP: Detmold. Christine S. aus Detmold ist wieder da.

Lippe (ots) - Wir berichteten am 26. Juni vom Verschwinden der 15-jährigen Christine S., die am Vorabend aus einer Wohneinrichtung mit Hab und Gut verschwand. Am Mittwochabend konnte sie unversehrt von der Polizei in Obhut genommen und den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es gingen in den vergangenen Tagen vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein. Einer war am späten Mittwochabend zielführend. Christine hielt sich bei einer ihr bekannten Person auf. Sie ist unverletzt. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto von Christine S. zu löschen bzw. von ihren Homepages oder sonstigen Nachrichtenportalen zu nehmen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Mithilfe!

