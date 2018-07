POL-LIP: Detmold. Radfahrer übersehen.

Lippe (ots) - Auf der Hornschen Straße kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, der für einen beteiligten Radfahrer im Klinikum endete. Der 41-jährige Radler war gegen 07.15 Uhr auf dem Radweg parallel zur Hornschen Straße in Richtung Detmold unterwegs und musste sein Fahrrad stark abbremsen, weil eine 38-jährige Autofahrerin kurz vor ihm in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und mit ihrem Audi nach rechts in eine Grundstückszufahrt einbog. Dabei übersah sie den vorrangberechtigten Radfahrer. Die Fahrzeuge berührten sich zwar nur leicht, der 41-Jährige kam aber ins Straucheln und stürzte. Neben einer Verletzung an der linken Hand zog er sich unglücklicherweise durch den Sturz auch noch eine Kopfverletzung zu, die einen (vorsorglich) stationären Klinikaufenthalt erforderlich macht. Leider trug der Mann keinen Fahrradhelm, der den Aufprall vermutlich abgepuffert hätte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell