POL-LIP: Schlangen. Radfahrer vs. Katze.

Lippe (ots) - In der Badstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Katze. Während er Radler leichte Verletzungen davon trug, ist die Samtpfote aktuellen Informationen zufolge wohlauf. Der Radfahrer war gegen 16.00 Uhr in Fahrtrichtung Schwimmbad unterwegs, als etwa auf Höhe der Einmündung "Am Brakenkamp" eine Katze seinen Weg kreuzte. Es kam zu einer leichten Berührung beider "Unfallbeteiligten", in dessen Verlauf der Radfahrer stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Rad wurde allerdings erheblich beschädigt. Nach derzeit vorliegenden Informationen blieb die Mieze zumindest augenscheinlich unverletzt und verschwand vom Unfallort.

