POL-LIP: Augustdorf. Unterholz in Flammen.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr in den Schlehenweg ausrücken. In einem Waldstück im Anschluss an den Schlehenweg stand eine Unterholzfläche in Flammen. Die Löschzüge der Feuerwehren Augustdorf und Oerlinghausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten bei der derzeit herrschenden Trockenheit Schlimmeres. Zeugen beobachteten um kurz nach 14.00 Uhr drei Kinder, die sich im engerem Umfeld der späteren Brandfläche aufgehalten haben und mit ihren Fahrrädern verschwanden. Ob sie etwas mit dem Feuer zu haben, steht noch nicht genau fest. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Brand, insbesondere aber auch zu den Kindern, nimmt das KK 1 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

