POL-LIP: Detmold. Spiegel abrasiert.

Lippe (ots) - An einem in der Klusstraße geparkten VW Caddy ist am Dienstag der linke Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug abrasiert worden. Der silberfarbene Wagen stand von 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung St.-Omer-Straße, als dessen linker Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug zerstört wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

