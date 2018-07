POL-LIP: Extertal. Spiegelbegegnung.

Lippe (ots) - Auf der Meierberger Straße haben sich am Dienstagmittag zwei Autos im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln berührt. Ein Unfallbeteiligter verschwand einfach. Gegen 12.35 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem weißen VW-Transporter in Richtung Bösingfeld unterwegs, als ihm etwa 100 Meter vor der "Bergquelle" ein weißer Kleintransporter, evtl. Sprintertyp, entgegen kam. Im Vorbeifahren knallten die Außenspiegel beider Fahrzeuge gegeneinander. Ohne anzuhalten setzte der unbekannte Fahrer des anderen Transporters seine Fahrt in Richtung Bremke fort. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

