POL-LIP: Lage. Erst aufgefahren, dann abgehauen.

Lippe (ots) - Auf der Schötmarschen Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Der mutmaßliche Verursacher verschwand unmittelbar danach, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein 26-Jähriger wollte gegen 17.10 Uhr mit seinem Mercedes von der Schötmarschen Straße nach links in die Soorenheider Straße abbiegen und musste im Kreuzungsbereich warten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hinter ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt ein blauer Seat mit LIP-Kennzeichen, dessen Fahrer rechts an dem Mercedes vorbeifahren wollte und dabei die rechte Heckseite berührte. Ohne anzuhalten, bog der Seat-Fahrer sofort nach rechts in die Waddenhauser Straße ab und verschwand mit seinem Wagen. Bei der Kollision muss auch der Scheinwerfer des Seats beschädigt worden sein. Am Unfallort fand die Polizei entsprechende Fahrzeugteile. Der Schaden am Mercedes liegt bei geschätzten 1.000 Euro. Am Steuer des Verursacherfahrzeugs soll ein Mann mittleren Alters gesessen haben, der helle kurze Haare hat. Alle Hinweise im Zusammenhang mit der so genannten "Unfallflucht" nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

