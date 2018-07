Lippe (ots) - Polizeidirektor Bernd Stienkemeier stellt der Öffentlichkeit am kommenden Montag, 9. Juli 2018, den Nachfolger vom inzwischen pensionierten Bezirksbeamten Andreas Kirsch (BD Innenstadt) vor. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr im Obergeschoss der Polizeiwache Lemgo an der Pagenhelle 11. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Lemgoer Bürgerinnen und Bürgern den neuen Ansprechpartner in Wort und Bild vorstellen würden. Ich bitte um Verständnis dafür, dass der Termin so kurzfristig anberaumt werden musste. Das liegt an organisatorischen und terminlichen Anforderungen.

