Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.05.2019

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland Alkoholisierter Fahrradfahrer auf der Autobahn

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Dienstagabend wurde ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Lemwerder auf der Bundesautobahn 27 in Höhe Osterholz-Scharmbeck als Falschfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Standstreifen gemeldet. Ein Lkw-Fahrer hatte ihn bemerkt, gestoppt und die Polizei verständigt. Der stark alkoholisierte Fahrradfahrer habe ursprünglich nach Bremen fahren wollen, befand sich faktisch jedoch auf dem Weg in Richtung Cuxhaven und konnte sich nicht erklären, wie er dorthin gekommen ist. Die Fahrradtour wurde an dieser Stelle beendet und die Weiterfahrt untersagt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell