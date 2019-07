Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Mit Messer bedroht - Tätverdächtiger festgenommen - weitere Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am 11. Juli 2019 hatten Bauarbeiter aus dem Bereich der Werderstraße in Müllheim gegen 10.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass sich auf ihrer Baustelle, im inneren Bereich eine unberechtigte Person aufhalten würde, die entgegen aller Anweisungen das Baustellengelände nicht verlassen wollte. Noch bevor die Polizei vor Ort war, meldeten sich die Bauarbeiter erneut über den Polizeinotruf und teilten mit, dass besagte Person nun ein Teppichmesser gezogen und die Bauarbeiter bedroht habe. Die Bauarbeiter seien daraufhin in ihre Baufahrzeuge geflüchtet und hatten sich eingeschlossen. Das Polizeirevier Müllheim war kurz darauf mit vier Streifen vor Ort und konnte den Mann festnehmen. Gegen die Festnahme widersetzte sich der 47 jährige Mann syrischer Staatsangehörigkeit derart, dass die Polizei Pfefferspray einsetzen und unmittelbaren Zwang anwenden musste. Ein Beamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Zahlreiche Passanten konnten den Vorfall um 10.30 Uhr beobachten. Das Polizeirevier Müllheim bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter 07631-17880 zu melden

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Michael Schorr

Führungsgruppe

Schwarzwaldstraße 16

79379 Müllheim



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell