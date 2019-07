Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mann entblößt sich vor Autofahrerin - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstag, 09.07.2019, bei Stühlingen vor einer Autofahrerin entblößt. Die 56 Jahre alte Frau hatte gegen 20:30 Uhr an der B 314 in einer Bushaltestelle in Höhe Weizen-Bahnhof bei der Firma Sto angehalten, um auf dem Smartphone eine Nachricht zu schreiben. Sie war in Richtung Stühlingen unterwegs und hatte einen grauen VW Passat dabei. Als sie aufblickte, erschrak sie beim Anblick eines entblößten Penis, den ein Mann ihr durch die Seitenscheibe der Beifahrertüre zeigte. Die Frau fuhr sofort davon. Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, ca. 170 bis 175 cm groß, schlank, hellhäutig, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Baseballkappe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 07761 934-500 zu melden.

