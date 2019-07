Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Flüchtige Unfallverursacherin durch Zeugenhinweise aufgefunden

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (16.7.), um 19:30 Uhr, fuhr eine 66-jährige Herforderin in ihrem PKW auf der Straße Ruddersiek. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Im Oberholz prallte die alkoholisierte Fahrerin gegen eine Laterne, einen Stromverteiler und den dortigen Zaun. Anschließend floh sie von der Unfallstelle, ohne sich um ihre Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und alarmierten die Polizei. Durch Hinweise der Zeugen, konnten die eingesetzten Beamten die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Da die Beamten im Atem der Herforderin Alkohol wahrnahmen, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Dieser fiel positiv aus. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme von Blutproben an. Ihren Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell