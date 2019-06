Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Verkehrsunfälle in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Dienstag, 04.06.2019, 13:50 Uhr

Am Dienstagmittag kommt es in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer sowie einer Autofahrerin. Die 43-Jährige fährt mit ihrem Auto aus dem Innenhof eines Grundstücks auf den Gehweg um anschließend auf die Rheinstraße einzubiegen. Währenddessen fährt ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem nicht für Fahrräder freigegebenen Gehweg der Rheinstraße auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Weisenau. Die Autofahrerin versucht auszuweichen, stößt jedoch gegen den Fahrradfahrer. Der 66-Jährige stürzt und wird dabei schwer verletzt. Er wird in ein Krankenhaus verbracht.

Dienstag, 04.06.2019, 17:50 Uhr

Ein 34-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad verbotswidrig die Gaustraße bergab in Richtung Schillerstraße. Aufgrund der Straßenbahngleise gerät er ins Straucheln und stürzt. Eine 55-jährige Autofahrerin muss stark abbremsen, um den Fahrradfahrer nicht zu überfahren. Der 34-Jährige wird mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dienstag, 04.06.2019, 14:20 Uhr

Eine 19-Jährige befährt mit ihrem Auto die Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof auf der Mittleren von drei Fahrspuren. An der Kreuzung Kaiserstraße/Boppstraße möchte sie nach links abbiegen, obwohl dies nicht zulässig ist. Dabei übersieht sie den auf der linken Fahrspur fahrenden Roller, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Der 55-jährige Rollerfahrer stürzt und wird mit einem Schock in ein Krankenhaus verbracht.

