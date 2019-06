Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: A60, Mainz - Hechtsheim, mit Elektrorollstuhl auf Autobahn

Mainz (ots)

Bereits mehrmals ist mittlerweile ein Elektrorollstuhlfahrer auf der A 60 zwischen Mainz-Weisenau und Anschlusstelle B 40 gemeldet worden. Zuletzt haben ihn mehrere Autofahrer am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr gesehen. Der lebensältere Rollstuhlfahrer ist dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit in Hechtsheim auf die Autobahn und durch den Hechtsheimer Tunnel in Richtung Bingen gefahren. Eine sofortige Absuche verlief ergebnislos. Gegen 15:00 Uhr melden erneut Autofahrer einen Rollstuhl auf der A60 kurz vor der Anschlussstelle Hechtsheim-West. Auch diesmal ist der Rollstuhlfahrer für die Polizei nicht zu finden. Bereits am Sonntagnachmittag konnte ein 88-jähriger Rollstuhlfahrer auf der A60 bei Weisenau angetroffen werden. Er gab an, sich verfahren zu haben. Ob es sich dabei um die gleichen Personen handelt steht zur Zeit nicht fest. Die Autobahnpolizei Heidesheim empfiehlt bei Antreffen eines Rollstuhlfahrers auf Autobahnen, diesen mit ausreichend Sicherheitsabstand nach hinten abzusichern, nachzufahren und dabei die Warnblinkanlage einzuschalten. Gleichzeitig ist die Polizei schnellstmöglich über den Notruf 110, zu informieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell