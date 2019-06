Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Lastenrad nicht abgeschlossen - anderes Rad blockiert - mit Polizei-Fahrradschlössern gesichert

Montag, 03.06.2019 - 22:00 Uhr Offensichtlich vergessen, hat ein Fahrradfahrer am späten Montagabend, sein hochwertiges Lastenrad abzuschließen und damit gegen Diebstahl zu sichern. Einem aufmerksamen Passanten fiel das nicht abgeschlossene Lastenrad in einer Mainzer Fußgängerzone auf, verständigte die Polizei und wartete bis diese eintraf. Die Polizisten sicherten das Fahrrad mit einem polizeilichen Fahrradschloss und hinterließen eine Nachricht für den Besitzer. Dieser kann nun gegen einen Eigentumsnachweis, sein Fahrrad wieder von den Fesseln befreien.

In einem weiteren Fall, meldet eine Radfahrerin, dass in der Salvatorstraße ein unbekanntes Fahrrad an ihre eigenes angeschlossen worden ist. Sie kann es nun nicht nutzen. Da es sich um ein einfaches Fahrradschloss handelt, öffnen Polizisten dieses und sichern das fremde Rad ebenfalls mit einem Polizeischloss.

Die Polizei Mainz hält mehrere Fahrradschlösser bereit um in besonderen Fällen, z.B. nach Unfällen, Diebstahl von Fahrrädern vorzubeugen, aber auch um den Besitzern Kosten zu ersparen, die mit einem Transport des Fahrrades und dem Einlagern entstehen würden.

