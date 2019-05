Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung! Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Christopher F. geben?

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos sucht die Polizei nach dem 39 Jahre alten Christopher F.. Der Vermisste war am Donnerstag, 16.05.2019, nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen. Letztmalig wurde Christopher F. gegen 01:00 Uhr am Sonntagmorgen, 19.05.2019, im Hildesheimer Stadtteil Neustadt gesehen.

Familienangehörige hatten Christopher F. am Freitag als vermisst gemeldet, nachdem sämtliche Versuche, Kontakt zu ihm aufzunehmen, fehlgeschlagen sind. Seither hat die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ergriffen. Da die Ermittler aktuell nicht mehr ausschließen können, dass der 39-Jährige sich etwas antun will, suchen sie nun mit einem Foto nach dem Vermissten.

Christopher F. ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und braune, kurze Haare. Es ist möglich, dass er seinen Vollbart seit seinem Verschwinden teilweise oder komplett entfernt hat.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Christopher F. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Rufnummer 0511 109- 3217 zu melden. /isc, pu

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Isabel Christian

Telefon: 0511 109-1045

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

