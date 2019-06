Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Radfahrerin Vorfahrt genommen - Unfall

Mainz (ots)

Montag, 03.06.2019 - 15:10 Uhr

Einer 50-jährigen Radfahrerin hat am Montagnachmittag ein Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die 50-Jährige war auf dem Radweg vom Fichteplatz in Richtung Gaustraße unterwegs, als ein 55-jähriger Autofahrer sie beim Abbiegen übersieht und es zum Zusammenstoß kommt. Beim Sturz erleidet die Radfahrerin leichte Verletzungen am Arm und prallt mit dem Kopf auf, ohne sichtbare Verletzungen davon zu tragen. Zum Ausschluss möglicher Kopfverletzungen wird sie dennoch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

