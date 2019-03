Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pedelecfahrer wird von Straßenbahn erfasst und verletzt

Hirschberg-Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pedelecfahrer die Bundesstraße 3 und wollte die Straßenbahngleise in Richtung Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der S-Bahn-Haltestelle Großsachsen Bahnhof überqueren.

Der Pedelec-Fahrer missachtete den Vorrang der Straßenbahn der Linie 5, die von Weinheim kam und in Richtung Heidelberg unterwegs war und wurde von dieser seitlich erfasst.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm der Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim, der nun unter anderem Zeugenaussagen und Spuren auswerten muss. An der Unfallörtlichkeit befinden sich Bahnschranken und ein unbeschrankter Überweg.

Der Radfahrer wurde bei der Kollision verletzt und mit einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Über dies Schwere der Verletzungen konnte zum Berichtszeitpunkt keine Aussagen getroffen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Nach dem Unfall und der anschließenden Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs auf der Linie 5.

