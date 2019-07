Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden - Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (17.7.), um 18:50 Uhr, bog ein 26-jähriger Mann aus Lübbecke in seinem PKW von der Schulstraße auf die Herforder Straße ab. Gleichzeitig befuhr ein 18-jähriger Herforder die Herforder Straße in einem grünen Mazda. Der Unfallverursacher in seinem schwarzen VW Golf übersah den von links kommenden jungen Fahrer. Durch die Vorfahrtsmissachtung verursachte der Mann einen Zusammenstoß. Dabei verletzten sich zwei Mitfahrer des Lübbeckers leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden 30- und 23-jährigen Männer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

