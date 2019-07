Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Zusammenstoß nach Wendemanöver

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (17.7.), um 16:50 Uhr, fuhren eine 60-jährige Frau aus Löhne und ihr 63-jähriger Beifahrer in ihrem PKW auf der Lübbecker Straße in Richtung Werster Straße. An der Einmündung zum Westscheider Weg wendete ein 20-jähriger Bielefelder seinen silbernen Polo. Er bog nach links auf die Lübbecker Straße ab, um in Richtung Tengern weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia Sportage des Ehepaares. Die Löhnerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro.

