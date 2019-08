Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Sonnenschirme von Außenterrasse gestohlen; Aurich - Radfahrerin leicht verletzt; Aurich - Sperrmüll in Brand geraten

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Sonnenschirme von Außenterrasse gestohlen

Unbekannte haben drei Sonnenschirme von der Außenterrasse eines Cafés in Moordorf, Ekelser Straße, gestohlen. Zwischen Dienstag, 13.08.2019, 20 Uhr, und Mittwoch, 14.08.2019, 6 Uhr, lösten die Täter die Befestigungsschrauben an den Standfüßen der roten Sonnenschirme und entwendeten sie mitsamt Schutzhüllen. Der Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Sonnenschirme nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag auf dem Breiten Weg in Aurich mit einer Radfahrerin kollidiert. Die 28 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 13:15 Uhr auf dem Finkenburgweg und beabsichtigte, nach rechts auf den Breiten Weg abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, eine 59 Jahre alte Frau aus Aurich, die auf dem Radweg am Breiten Weg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 59-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Sonstiges Geschehen

Aurich - Sperrmüll in Brand geraten

Vor einem Wohnhaus an der Leerer Landstraße ist am Montagabend in Aurich Sperrmüll in Brand geraten. Der Sperrmüll war zu dem Zeitpunkt vor dem Mehrfamilienhaus an der Bundesstraße in Höhe der Einmündung Exerzierplatzweg gelagert. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Sperrmüll in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und ging nicht auf das Wohnhaus über. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell