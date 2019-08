Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Aurich ist am Freitag, 23.08.2019, ein weißer VW Tiguan beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen an der Fahrertür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell