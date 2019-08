Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Hinte - Mann mit Messer angegriffen

Aurich/Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Mann mit Messer angegriffen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 63 Jahre alten Mann und einem 72 Jahre alten Mann ist es Freitagabend gegen 23:30 Uhr auf einem Grundstück in Hinte gekommen. Der 63-Jährige griff den 72-Jährigen nach bisherigem Erkenntnisstand mit einem Messer an und stach oberhalb des Hüftbereichs zu. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt und alarmierte den Rettungsdienst. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr war nicht ausgeschlossen. Das Motiv der Tat ist zurzeit noch unklar.

Gegen den 63-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

