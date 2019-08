POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 25.08.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Personen leicht verletzt bei Auffahrunfall Am Samstagabend kam es auf der Auricher Straße in Moordorf zu einem Auffahrunfall. Die beiden beteiligten Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Ein 21-jähriger aus Großheide war mit seinem VW Golf in Richtung Emden unterwegs. Als er von der Bundesstraße nach rechts abbiegen wollte, übersah eine 20-Jährige aus Südbrookmerland den Abbremsvorgang und fuhr mit ihrem VW Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Verursacherin zog sich eine Schürfwunde am Arm zu und der 21-Jährige klagte über Schmerzen im Nacken.

Aurich - Vier Fahrzeuginsassen bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am Samstagabend kam es auf der Leerer Landstraße in Höhe des Exerzierplatzweges zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Hierbei wurden vier Insassen schwer verletzt. Eine 59-jährige Frau aus Aurich fuhr mit ihrem Ford in Richtung Aurich und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hierbei stieß sie frontal mit dem Opel eines entgegenkommenden 59-Jährigen aus Großefehn zusammen. Die Auricherin zog sich bei dem Zusammenstoß eine Armfraktur zu und wurde in ein Krankenhaus nach Leer verbracht. Der Fahrer des Opel klagte über Nackenschmerzen. Er kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus in Aurich. Seine 53-jährige Beifahrerin aus Großefehn und ein 3-jähriger Mitinsasse aus Wiesmoor erlitten Prellungen und standen unter Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus in Leer transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden im fünfstelligen Bereich. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Leerer Landstraße war etwa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

Sonstiges

Ihlow - Junge Frau nach Alkoholkonsum bewusstlos aufgefunden In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge Frau in der Ihlower Straße in Simonswolde bewusstlos aufgefunden. Die 25-Jährige lag stark alkoholisiert mitten auf der Fahrbahn und wurde durch einen 36-jährigen Helfer aus Ihlow zur Roten-Kreuz-Station des Simonswolder Flohmarktes gebracht. Hinweise auf Straftaten wurden durch die alarmierten Polizeibeamten aus Aurich nicht festgestellt. Die aus Ihlow stammende Frau war bei der medizinischen Behandlung bereits wieder ansprechbar.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Gefährdung des Straßenverkehrs Ein dunkler BMW, gefahren von einer bislang unbekannten Person, sollte am Samstag gegen 11:35 Uhr in Norden, Burggraben, angehalten und kontrolliert werden. Das Anhaltesignal der Polizeibeamten wurde missachtet, die riskante Fahrt durch die Innenstadt von Norden in überhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt. In diesem Zusammenhang werden auch zwei Fußgänger gesucht, die im Bereich Kirchstraße diesem BMW ausweichen mussten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Norden unter 04931 9210.

Hage - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Hage, Hauptstraße, beim Durchfahren des dortigen Verkehrskreisels nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr dort ein Verkehrszeichen und stieß gegen einen Straßenbaum. Dadurch entstand Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Norden unter 04931 9210.

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Brand einer Restmülltonne Am Samstag, gegen 20:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Hage, Am Geestrand, eine Restmülltonne in Brand. Das Feuer griff auch auf eine Altpapiertonne und eine Auflagenbox über. Der Dachüberstand der Garage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Hage löschte den Brand. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung Am Samstagmorgen, in der Zeit von 02.00-02.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Bismarckstraße / Ecke Buttstraße. Hier wurden von bislang unbekannten Tätern zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses mit Steinen eingeworfen. Die Täter flüchteten danach jedoch unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Wohnungseinbruch Am Samstagabend, in der Zeit von 18.00 Uhr bis ca. 23.45 Uhr, soll in eine Wohnung am Karl-Bösch-Platz eingebrochen worden sein. Der Besitzer stellte einen Diebstahl von 50,-EUR aus seiner Geldbörse fest. Die Tür zu seiner Wohnung war angeblich zuvor schon leicht beschädigt und damit der Zugang zur Wohnung erleichtert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Sonstiges

Wittmund - Ruhestörung und Sicherstellung der Musikanlage Ein uneinsichtiger 20jähriger Ruhestörer in der Wittmunder Buttstraße rief am Samstagabend zum wiederholten Male die Polizei auf den Plan. Ende vom Lied (und der Ruhestörung) war die gefahrenabwehrrechtliche Sicherstellung der verursachenden Musikanlage. Der Verursacher wird sich nun einer Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

