Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, haben am Mittwoch versucht, einen Mann im Altkreis Aurich um sein Geld zu bringen. Der 85 Jahre alte Mann erhielt am Mittwochmorgen einen Anruf von einer Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Die Person am Telefon gab an, dass das Vermögen des Mannes aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft nicht mehr sicher sei, auch nicht auf der Bank, da der Bankmitarbeiter mit den Einbrechern unter einer Decke stecke. Die Betrüger waren in ihren Ausführungen am Telefon derart überzeugend, dass der Mann einen fünfstelligen Betrag von seinem Bankkonto abhob und zu sich nach Hause holte. Er wurde jedoch stutzig und fragte schließlich bei der örtlichen Polizeidienststelle nach, ob es sich bei den Anrufern um echte Polizeibeamten gehandelt hatte und ob ein Beamter kommen und das Geld abholen würde. Dem 85-Jährigen wurde deutlich gemacht, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Ihm wurden Verhaltenshinweise gegeben. Zu einem finanziellen Schaden ist es in diesem Fall glücklicherweise nicht gekommen.

Tipps der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Sie können sich auch an die örtliche Polizeidienststelle wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeistation sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell