Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Burhafe - Fußgängerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Burhafe schwer verletzt worden. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus Aurich fuhr mit ihrem VW Polo gegen 22:15 Uhr auf der Landstraße "Abens" in Richtung Wittmund. In Höhe der Ortschaft Abens übersah sie eine 37 Jahre alte Fußgängerin aus Rumänien, die nach bisherigem Erkenntnisstand mittig auf der unbeleuchteten Fahrbahn lief. Die Autofahrerin erfasste die 37-Jährige. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

