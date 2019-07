Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (31) verständigte am Sonntag (21. Juli) gegen 3:15 Uhr die Feuerwehr und Polizei, weil er aus einer Tiefgarage auf der Straße Am Golfplatz Knallgeräusche wahrnahm. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte ein Pkw unbekannten Fabrikates lichterloh. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden vier weitere Autos beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandes standen circa 40 Fahrzeuge in der Garage. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes auf das darüber liegende Gebäude verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Brandermittler des KK11 und ein Sachverständiger haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu einem Tatverdächtigen oder dem Brandgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei. (dab)

