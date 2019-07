Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Unbekannter steckt Blumenkübel in Brand - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstag (20. Juli) rückten gegen 12 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Duisburger Straße aus. Ein Mieter (26) des Hauses hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein Unbekannter in der dritten Etage in einem Hausflur einen Pflanzenkübel aus Kunststoff in Brand. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. Der brennende Kübel beschädigte eine angrenzende Wand und die darüber liegende Decke. Die Brandermittler des KK11 haben die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu einem Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

