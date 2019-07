Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen Brand von Mähdrescher

Hohentengen (ots)

Bei Drescharbeiten kam es am Samstag, gegen 14.00 Uhr, bei Ölkofen, im Bereich Hagelsburg, zu einem Motorbrand an einem Mähdrescher der durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. An dem Mähdrescher dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden sein. Der Fahrer des Mähdreschers zog sich leichte Verbrennungen zu und wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

