POL-KN: Landkreis Ravensburg Unfallflucht

Bad Waldsee (ots)

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 20.00 Uhr, auf dem Wohnmobilparkplatz am Unterurbacher Weg, ein parkend abgestelltes Wohnmobil und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

