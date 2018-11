POL-EN: Sprockhövel - Beim Anfahren den fließenden Verkehr übersehen

Sprockhövel (ots) - Am Dienstagmittag hielt ein 33-jähriger Wuppertaler mit seinem blauen Ford in der Mittelstraße auf Höhe der Hausnummer 70 an einer Bushaltestelle an. Als er wieder in den Verkehr einfahren wollte, übersah er den in Fahrtrichtung Wuppertal fahrenden schwarzen Audi eines 75-jährigen Sprockhövelers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

